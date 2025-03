Umorder ng room service? I-charge ito sa kwarto. Ang mga hotel ay ang iyong tahanan na malayo sa tahanan upang matulog, magpahinga, at magsaya sa iyong bakasyon. Nagtatrabaho? Gawing workcation. Ang emoji ng hotel ay nagpapakita ng isang multi level na gusali na may mga bintana. Ang ilang bersyon ng emoji na ito ay may titik na "H" sa mga ito upang matukoy ito bilang isang hotel. Ang emoji ng hotel ay maaaring magbigay ng pakiramdam ng kaginhawahan, pagpapahinga, karangyaan, o kasiyahan. Gamitin ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang tungkol sa paglalakbay, bakasyon, kasambahay, bellmen, room service, mga biyahe sa trabaho, at pagpapahinga. Halimbawa: Nag-book si Brenda ng suite sa isang 5 star 🏨 ngayong gabi!

Keywords: gusali, hotel

Codepoints: 1F3E8

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )