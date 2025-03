Ang biohazard ay maaaring nakamamatay. Ang babalang biohazard na ito ay isang senyales na lumayo dahil ang materyal ay maaaring nakakalason para sa iyong katawan at magdulot ng pinsala dito. Ang biohazard emoji ay nagpapakita ng babalang sign na may simbolo ng biohazard sa gitna nito. Ang simbolo na ito ay nagpapakita na mayroong nakakalason sa malapit na lubhang mapanganib kung hindi mahawakan nang tama. Kung nakikita mo ang simbolo na ito lumayo at ipaubaya ito sa mga pro na may wastong proteksyon tulad ng hazmat suit upang alagaan ito. Gamitin ang emoji na ito kapag nagsasalita tungkol sa isang bagay na nakakalason, mapanganib at hindi ligtas. Maaari mo ring gamitin ito upang pag-usapan ang tungkol sa isang taong maaaring may nakakalason na personalidad. Halimbawa “Layuan mo si John. Nagkaroon siya ng tatlong kasintahan sa nakalipas na tatlong linggo. ☣☣☣”

Keywords: biohazard, simbolo

Codepoints: 2623 FE0F

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )