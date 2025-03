Walang mga bisikleta ang pinapayagan sa lugar kapag nakita mo ang emoji na ito. Ang circular warning sign na may naka-cross out na bisikleta ay nangangahulugang oras na para ibalik ang bisikleta na iyon sa rack o maghanap ng ibang ruta. Ang karatulang ito ay karaniwang makikita sa mga masikip na lugar at maaaring gamitin upang ilarawan na ang isang lugar ay masyadong maliit o masikip para sa isang bisikleta. Maaari rin itong gamitin upang ipaalam na ang mga bisikleta ay sadyang hindi pinapayagan.

Halimbawa “Hey everyone, isang paalala lang na walang bike 🚳allowed sa hiking trip na ito! Ito ay isang foot trail lamang.

Keywords: bawal ang mga bisikleta, bisikleta, huwag, ipinagbabawal, wala

Codepoints: 1F6B3

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )