Dahan-dahan lang, ibig sabihin ng emoji na ito ay may mga batang tumatawid. Ang dilaw na traffic sign na emoji na ito ay kahawig ng mga dilaw na batang tumatawid sa traffic sign na makikita mo sa paligid ng isang paaralan o parke. Nangangahulugan ito na may mga bata sa lugar at kailangan mong pabagalin ito, mag-ingat at maging mas maingat na hindi tamaan ang sinuman sa mga bata. Maaari rin itong gamitin bilang isang emoji ng pag-iingat pagdating sa anumang bagay na may mga bata. Halimbawa: Mag-ingat sa pagdating, 🚸 maglalakad palabas ng schoolhouse ang mga estudyante sa tanghali!

Keywords: babala, bata, may mga batang tumatawid, pedestrian, trapiko, tumatawid

Codepoints: 1F6B8

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )