Non sono ammesse biciclette nell'area quando vedi questa emoji. Il segnale di avvertimento circolare con una bicicletta barrata significa che è ora di rimettere quella bici sul portapacchi o trovare un altro percorso. Questo segnale si trova solitamente in aree congestionate e può essere utilizzato per descrivere che un luogo è troppo piccolo o congestionato per una bicicletta. Potrebbe anche essere usato per comunicare che le biciclette semplicemente non sono consentite.

Esempio "Ciao a tutti, vi ricordo che non sono ammesse biciclette 🚳 in questa escursione! Questo è solo un sentiero pedonale.

Keywords: bicicletta, divieto transito biciclette, segnale di divieto di transito delle biciclette

Codepoints: 1F6B3

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )