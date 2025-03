L'emoji proibito è un simbolo per mostrare che qualcosa non è consentito, off limits o è altrimenti un grande no-no. È un cerchio rosso attraversato da una linea diagonale rossa e spesso può essere visto in relazione a una sigaretta per indicare che non si può fumare o in relazione a una persona che si tuffa per indicare che non è consentito immergersi.

Keywords: divieto, segnale di divieto, simbolo, simbolo di divieto

Codepoints: 1F6AB

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )