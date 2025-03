Ang isang taong tapat, responsable at kasing matigas ang ulo ng toro ay maaaring mahulog sa kategoryang astrological ng isang Taurus. Ang Taurus zodiac sign ay kumakatawan sa mga ipinanganak sa pagitan ng Abril 20 - Mayo 20. Ang Taurus emoji ay nagpapakita ng isang parisukat na may hugis toro na taurus zodiac sign sa gitna nito. Ang isang Taurus ay kilala na mahilig sa pagluluto, paghahalaman, mga damit na taga-disenyo at pag-iibigan. Hindi nila gusto ang insecurities, pagbabago at komplikasyon. Gamitin ang emoji na ito kapag naglalarawan ng isang taong tapat ngunit medyo matigas ang ulo. Halimbawa: Si Beth ang pinaka-tapat ♉ Alam ko.

Keywords: taurus, toro, zodiac

Codepoints: 2649

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )