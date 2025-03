Mabait at maalaga, ngunit medyo kinakabahan at hindi mapag-aalinlanganan, ang Gemini ay isang taong masasandalan mo kapag kailangan mo ng kaibigan. Ang zodiac sign na ito ay para sa mga ipinanganak sa pagitan ng Mayo 21 at Hunyo 21. Ang Gemini emoji ay nagpapakita ng purple o pulang parisukat na may puting Gemini sign sa gitna nito. Gamitin ang emoji na ito para ilarawan ang isang tao o isang bagay na banayad, mapagmahal, mausisa, mahilig sa musika, mga libro, at ayaw mag-isa.

Halimbawa: Napakabait ni Sally. Siya ay isang libra ngunit kumikilos tulad ng isang ♊

Keywords: gemini, kambal, zodiac

Codepoints: 264A

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )