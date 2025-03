Pataas ka ba o pababa? Ang elevator ay isang magandang opsyon para sa mga gustong lumaktaw sa hagdan. Ang elevator emoji ay nagpapakita ng isang asul na parisukat na may tatlong stick figure sa isang parihaba at mga arrow sa itaas ng mga ito na nakaturo pataas o pababa. Ang kulay at istilo ng emoji na ito ay nag-iiba ayon sa emoji keyboard. Gamitin ang elevator emoji kapag pinag-uusapan ang mga elevator, elevator, at mga gusaling may maraming palapag, gaya ng hotel, ospital, o gusali ng opisina. Halimbawa: "Natatakot si Danny sa dahil naipit siya dito minsan. Aakyat tayo sa hagdan."

Kopya

Keywords: elevator, pagiging naa-access

Codepoints: 1F6D7

Introduced: March, 2020 in Unicode version 13.0.0 (Emoji version 13.0 )