Stai andando su o giù? Un ascensore è un'ottima opzione per chi vuole saltare le scale. L'emoji dell'ascensore mostra un quadrato blu con tre figure stilizzate in un rettangolo e frecce sopra di esse rivolte verso l'alto o verso il basso. Il colore e lo stile di questa emoji variano a seconda della tastiera emoji. Usa l'emoji dell'ascensore quando parli di ascensori, ascensori ed edifici con molti piani, come un hotel, un ospedale o un edificio per uffici. Esempio: “Danny ha paura di perché ci è rimasta bloccata una volta. Prenderemo le scale.

Copia

Keywords: accessibilità, ascensore, montacarichi

Codepoints: 1F6D7

Introduced: March, 2020 in Unicode version 13.0.0 (Emoji version 13.0 )