Derelitto è definito come in pessime condizioni o irreparabili, a causa di uso improprio e incuria. L'emoji della casa abbandonata ritrae molto bene quella descrizione, poiché la casa in questione è in rovina. Questa emoji può significare che la tua casa è in disordine o necessita di una ristrutturazione. Puoi anche inviarlo a qualcuno che ritieni non possa essere aiutato, poiché derelitto può descrivere una persona che, proprio come l'emoji della casa, è in pessime condizioni.

Keywords: casa, casa in rovina, disabitata, fatiscente, rudere

Codepoints: 1F3DA FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )