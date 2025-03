Questa emoji ritrae una casa carina e semplice che la maggior parte dei bambini disegna quando viene chiesto di illustrare una casa. Sebbene l'aspetto spazia su diverse piattaforme, la descrizione generale sarebbe una casa bianca o beige con un tetto rosso, una porta e alcune finestre. Questa emoji può essere inviata ad amici e parenti per far loro sapere che sei tornato a casa sano e salvo o può essere utilizzata per invitare i tuoi cari per una serata all'insegna del divertimento.

Keywords: abitazione, casa, edificio

Codepoints: 1F3E0

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )