Cet emoji représente une maison mignonne et simple que la plupart des enfants dessinent lorsqu'on leur demande d'illustrer une maison. Bien que l'apparence s'étende sur plusieurs plates-formes, la description générale serait une maison blanche ou beige avec un toit rouge, une porte et quelques fenêtres. Cet emoji peut être envoyé à vos amis et à votre famille pour leur faire savoir que vous êtes bien rentré chez vous ou peut être utilisé pour inviter vos proches pour une soirée amusante.

Copie

Keywords: bâtiment, maison, pavillon

Codepoints: 1F3E0

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )