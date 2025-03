Cet emoji est presque identique au simple emoji de la maison, mais avec de la verdure supplémentaire. Cela donne à la maison une ambiance plus conviviale et terre-à-terre, montrant également que les habitants métaphoriques sont là depuis un certain temps. Vous pouvez utiliser cet emoji lorsque vous avez envie de commencer un jardin extérieur avec un ami, un être cher ou un colocataire !

Keywords: jardin, maison, maison avec jardin

Codepoints: 1F3E1

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )