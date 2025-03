Questa emoji è la scelta perfetta quando sei d'accordo con qualcuno o qualcosa. Usa questa emoji per dire che stai bene in generale, sia con la scelta per la cena di stasera che con i piani per le vacanze di questo lungo fine settimana. Questa emoji è disponibile anche in una grande varietà di tonalità della pelle.

Keywords: mano, mano che fa ok, ok, segno di ok

Codepoints: 1F44C

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )