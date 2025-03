Questa emoji mette in mostra un classico tulipano. Questi fiori profumati e colorati sono lenti a fiorire completamente ma hanno una lunga durata, il che li rende perfetti per giardini ed esposizioni. Invia questa emoji alla tua cotta a San Valentino, per esprimere il tuo amore o inviala a tua madre per la festa della mamma, per mostrare il tuo apprezzamento per lei! Questa emoji ha molti usi ma l'atmosfera generale è positiva.

Keywords: fiore, tulipano

Codepoints: 1F337

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )