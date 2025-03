Este emoji é a escolha perfeita ao concordar com alguém ou algo. Use este emoji para dizer que você está bem em geral, seja com a escolha do jantar desta noite ou com os planos de férias de fim de semana prolongado. Este emoji também vem em uma grande variedade de tons de pele.

Keywords: mão, mão sinalizando ok, ok, sinal, sinal de ok

Codepoints: 1F44C

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )