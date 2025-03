Che maestosità. Un gruppo di montagne si erge orgogliosamente, con la neve bianca che ne ricopre le cime, a indicare il clima freddo in cima. Invia questa emoji ai tuoi amici quando vuoi scalare una montagna o allenarti in generale. Può anche rappresentare semplicemente la natura e il tuo amore per essa.

Copia

Keywords: cima, ghiacciaio, inverno, montagna, montagna innevata

Codepoints: 1F3D4 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )