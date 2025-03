L'arcobaleno, simbolo di bellezza e felicità, è stato un'icona di lunga data per rappresentare alcuni membri della comunità LGBTQ, principalmente gay/lesbiche. Invia l'emoji arcobaleno ai tuoi amici per ricordare loro un'imminente marcia dell'orgoglio, o semplicemente per far loro sapere che c'è un bellissimo arcobaleno attualmente nel cielo, dopo un mostruoso acquazzone.

Keywords: arcobaleno, pioggia, sette colori

Codepoints: 1F308

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )