Questa emoji mette in mostra un gruppo di case, in varie tonalità marrone chiaro, giallo e nudo, con finestre, porte e camini che le adornano. Usa questa emoji per invitare i tuoi amici a casa tua o per far sapere alla tua famiglia che sei tornato a casa sano e salvo.

Keywords: case, edifici

Codepoints: 1F3D8 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )