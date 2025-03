Lunga giornata? Siediti e riposa i piedi. L'emoji della sedia mostra una sedia di legno con quattro gambe. Lo stile della sedia varia in base alla tastiera emoji. L'emoji della sedia viene spesso utilizzata quando si parla di mobili per la casa o per sedersi. Questa emoji potrebbe essere usata quando si parla di riposare i piedi. Usa questa emoji quando hai bisogno di una nuova sedia o quando devi sederti. Esempio: Jon ha bisogno di un 🪑 per la presentazione. Dura 2 ore.

Keywords: mettersi seduti, sedersi, sedia

Codepoints: 1FA91

Introduced: March, 2019 in Unicode version 12.0.0 (Emoji version 12.0 )