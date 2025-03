Che ore sono? L'emoji dell'orologio sul caminetto mostra un orologio rotondo in stile antico con numeri e lancette dell'orologio. Il caminetto fu usato per la prima volta nel 1700 ed era un pezzo importante per molte famiglie che avevano un po' di ricchezza. Oggi, gli orologi da camino sono progettati come pezzi decorativi per scaffali domestici, caminetti o tavoli. Usa questa emoji quando parli di tempo, qualcosa di antico o stili antiquati. Esempio: Sbrigati, il tempo sta per scadere🕰

Keywords: ora, orologio, orologio da mensola

Codepoints: 1F570 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )