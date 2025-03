Possiedi un videoregistratore? Può essere considerato vintage nel mondo di oggi. L'emoji della videocassetta mostra un nastro VHS in stile cassetta con una finestra di plastica al centro. La videocassetta era popolare alla fine degli anni '70, '80, '90 e nei primi anni 2000. Il film all'interno dei nastri VHS conteneva le immagini per il video. Se la pellicola è danneggiata, la videocassetta non funzionerà. Questa emoji viene spesso utilizzata quando si parla degli anni '70, '80, '90, noleggi di successo, home video e film. Esempio: “La nonna ha ancora un videoregistratore per guardare tutta la nostra vecchia casa 📼”

Keywords: cassetta, vhs, video, videocassetta

Codepoints: 1F4FC

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )