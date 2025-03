Você possui um videocassete? Pode ser considerado vintage no mundo de hoje. O emoji de videocassete mostra uma fita VHS estilo cassete com uma janela de plástico no meio. O videocassete foi popular no final dos anos 70, 80, 90 e início dos anos 2000. O filme dentro das fitas VHS continha as fotos para o vídeo. Se o filme estiver danificado, o videocassete não funcionará. Este emoji é frequentemente usado quando se fala sobre os anos 70, 80, 90, aluguéis de sucesso, vídeos caseiros e filmes. Exemplo: “A vovó ainda tem um videocassete para assistir toda a nossa antiga casa 📼”

Keywords: fita, vhs, vídeo, videocassete

Codepoints: 1F4FC

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )