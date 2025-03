Luzes, câmera, ação! Hora de ficar quieto no set para o emoji de claquete, um símbolo de cinema, filme e tudo a ver com filmes e direção. Envie este emoji para seu colega de escola de cinema ou aspirante a diretor quando estiver falando sobre todas as coisas relacionadas à tela prateada.

Copiar

Keywords: cena, claquete, entretenimento, filme, tomada

Codepoints: 1F3AC

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )