Se você precisa amplificar sua voz, pegue um microfone. O emoji do microfone mostra um microfone de mão com uma base redonda fina e uma parte superior esférica. A cor do emoji do microfone varia de acordo com o teclado emoji. O emoji de microfone é frequentemente usado para falar sobre canto, música, repórteres de TV, entrevistas e oradores públicos. Use este emoji quando quiser amplificar sua voz em suas mensagens. Exemplo: Jim está sendo entrevistado 🎤pelo noticiário hoje.

Copiar

Keywords: entretenimento, karaokê, mic, microfone

Codepoints: 1F3A4

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )