Sinta o ritmo da batida! Um tambor longo é um instrumento de percussão que pode iniciar uma festa de dança. O emoji de tambor longo mostra um tambor com um corpo longo, rede e uma base pequena. O estilo e a cor do tambor variam de acordo com o teclado emoji. O emoji de bateria longa é frequentemente usado quando se fala sobre música tribal ou indígena. Também pode ser usado para falar sobre instrumentos de percussão, música e celebrações. Use este emoji quando quiser adicionar um pouco de ritmo às suas mensagens. Exemplo: Essa batida é incrível. Podemos aprender a tocar aquele 🪘 tambor?

Keywords: batida, conga, ritmo, tambor, tambor comprido

Codepoints: 1FA98

Introduced: March, 2020 in Unicode version 13.0.0 (Emoji version 13.0 )