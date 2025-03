Antes da existência das imagens digitais, filmes e fotos eram feitos apenas com filme. O emoji de molduras de filme mostra uma tira curva de filme com orifícios perfurados ao longo de cada extremidade. A cor e o estilo dos emojis dos quadros de filme variam de acordo com o teclado emoji. O emoji é frequentemente associado a filmes antigos, cinemas, câmeras de vídeo e filmes. Use este emoji quando estiver indo ao cinema ou quando estiver falando sobre o novo recorde de bilheteria.

Copiar

Keywords: cinema, filme, rolo de filmes

Codepoints: 1F39E FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )