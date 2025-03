Suba e entre na feira! Você precisará comprar um ingresso para entrar primeiro. O emoji de ingressos de admissão mostra um ingresso de estilo retangular com as palavras “admitir um” nele. A cor e o estilo dos emojis dos ingressos variam de acordo com o teclado emoji. Este emoji é usado para falar sobre lugares como cinemas, shows, feiras e carnavais onde você precisa comprar um ingresso para entrar. Use o emoji quando quiser falar sobre venda de ingressos, shows, carnavais ou sorteios! Exemplo: Becky não tem dinheiro suficiente para o filme 🎟 esta noite.

Keywords: entrada, ingresso, ingresso de cinema

Codepoints: 1F39F FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )