Umakyat at pumasok sa fair! Kakailanganin mong bumili ng ticket para makapasok muna. Ang emoji ng admission ticket ay nagpapakita ng isang rectangular rip off style ticket na may mga salitang "admit one" dito. Ang kulay at istilo ng admission ticket emoji ay nag-iiba ayon sa emoji keyboard. Ginagamit ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang mga lugar tulad ng mga sinehan, palabas, fair, at carnival kung saan kakailanganin mong bumili ng ticket para makapasok. Gamitin ang emoji kapag gusto mong pag-usapan ang tungkol sa mga benta ng ticket, palabas, carnival, o raffle! Halimbawa: Walang sapat na pera si Becky para sa pelikula 🎟 ngayong gabi.

Keywords: mga admission ticket, ticket

Codepoints: 1F39F FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )