Sali subito ed entra in fiera! Dovrai acquistare un biglietto per entrare per primo. L'emoji dei biglietti d'ingresso mostra un biglietto rettangolare in stile fregatura con le parole "ammettere uno" su di esso. Il colore e lo stile dell'emoji dei biglietti d'ingresso varia a seconda della tastiera emoji. Questa emoji viene utilizzata quando si parla di luoghi come cinema, spettacoli, fiere e carnevali in cui è necessario acquistare un biglietto per entrare. Usa l'emoji quando vuoi parlare di vendita di biglietti, spettacoli, carnevali o lotterie! Esempio: Becky non ha abbastanza soldi per il film 🎟 di stasera.

Keywords: biglietto, biglietto d’ingresso, cinema, ingresso, spettacolo

Codepoints: 1F39F FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )