Questa emoji, sebbene di colore argento, ha una lucentezza olografica, che si vede su alcune piattaforme come Apple, Samsung e WhatsApp. Prima che i comuni servizi di streaming venissero forniti alle masse, questi dischi venivano utilizzati per archiviare film in formato DVD o Blu-Ray. Sono stati utilizzati anche per masterizzare playlist musicali, archiviare foto e video personali e sono ancora utilizzati da varie società di videogiochi, sebbene il download digitale sia diventato sempre più popolare.

