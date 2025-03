La tromba è uno strumento popolare utilizzato nelle bande di ottoni e nella musica jazz. Questa musica è molto popolare nelle città del sud come New Orleans. L'emoji della tromba mostra una tromba di ottone rivolta verso l'alto. La tromba è solitamente uno strumento per prendere la guida della melodia della canzone. È uno strumento rumoroso ma può anche essere usato per suonare qualcosa di più morbido. Usa questa emoji quando parli di musica jazz, musica per ottoni, una festa o un concerto. Esempio Diane, sei pronta per vedere la musica dal vivo venerdì? 🎺

Keywords: musica, strumento, strumento musicale, tromba

Codepoints: 1F3BA

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )