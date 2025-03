Che tu sia diretto a un concerto sinfonico o semplicemente in vena di ascoltare della bella musica, questa emoji con un violino è l'opzione perfetta per te. Puoi anche mostrare le tue abilità con il violino inviando questo per far sapere a qualcuno che stai praticando il violino. Questa emoji funge anche da perfetta risposta "boo hoo" alla triste storia esagerata di un amico.

Keywords: musica, strumento, strumento musicale, violino

Codepoints: 1F3BB

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )