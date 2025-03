Il fax veniva utilizzato per inviare e ricevere informazioni prima che Internet fosse inventato. È un po' obsoleto nel 2020 ma è ancora utilizzato da alcune aziende. L'emoji del fax mostra un fax tradizionale con la carta inserita. Usa questa emoji quando parli di inviare qualcosa via fax o di inviare qualche tipo di comunicazione. Puoi anche usarlo per parlare di qualcosa che è un po' antiquato e obsoleto. Esempio “Lo studio medico accetta solo un fax 📠? Non vedo una 📠macchina da 20 anni?

Keywords: comunicazione, fax

Codepoints: 1F4E0

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )