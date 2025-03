Ang fax machine ay ginamit upang magpadala at tumanggap ng impormasyon bago naimbento ang internet. Medyo luma na ito sa 2020 ngunit ginagamit pa rin ito ng ilang kumpanya. Ang fax machine emoji ay nagpapakita ng tradisyonal na fax machine na may papel na papasok dito. Gamitin ang emoji na ito kapag nagsasalita tungkol sa pag-fax ng isang bagay o pagpapadala ng ilang uri ng komunikasyon. Magagamit mo rin ito para pag-usapan ang isang bagay na medyo luma at luma na. Halimbawa "Ang opisina ng mga doktor ay kukuha lamang ng isang fax 📠? Wala akong nakikitang 📠machine sa loob ng 20 taon?

Keywords: fax, fax machine

Codepoints: 1F4E0

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )