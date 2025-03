Cet emoji, bien que de couleur argentée, a un éclat holographique, qui se voit sur certaines plateformes telles qu'Apple, Samsung et WhatsApp. Avant que les services de streaming courants ne soient fournis au grand public, ces disques étaient utilisés pour stocker des films au format DVD ou Blu-Ray. Ils étaient également utilisés pour graver des listes de lecture musicales, stocker des photos et des vidéos personnelles et sont toujours utilisés par diverses sociétés de jeux vidéo, bien que le téléchargement numérique soit devenu de plus en plus populaire.

Keywords: cd, disque

Codepoints: 1F4BF

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )