Sei abbastanza forte per giocare a rugby? Avrai bisogno di un pallone da rugby e molta resistenza. L'emoji del rugby mostra una palla di forma ovale con lacci al centro. Lo stile e il colore dell'emoji del rugby variano in base alla tastiera emoji. Sapevi che lo sport del rugby è nato in Inghilterra? È uno sport molto popolare praticato in tutto il mondo. Usa questa emoji quando parli di sport di contatto come il rugby o qualsiasi cosa relativa al gioco del rugby. Esempio: il torneo di rugby è questo fine settimana. Non dimenticare di portare il 🏉 per esercitarti.

Keywords: pallone, pallone da rugby, sport

Codepoints: 1F3C9

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )