L'emoji della rete della porta presenta una rete utilizzata per una varietà di sport. Che tu giochi a calcio, hockey su prato, lacrosse o qualcos'altro che richiede una rete per segnare punti, questa emoji è fatta per te. Andare a una partita o allenarsi per fare pratica? Usa l'emoji della rete della porta! Se non pratichi sport, la rete della porta potrebbe comunicare il completamento di un compito come obiettivo o punteggio metaforico.

Keywords: gol, porta, porta da calcio, rete, sport

Codepoints: 1F945

Introduced: June, 2016 in Unicode version 9.0.0 (Emoji version 3.0 )