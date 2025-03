L'emoji de filet de but présente un filet utilisé pour une variété de sports. Que vous jouiez au football, au hockey sur gazon, à la crosse ou autre chose qui nécessite un filet pour marquer des points, cet emoji est fait pour vous. Vous allez à un match ou vous entraînez pour vous entraîner ? Utilisez l'emoji du filet de but ! Si vous ne faites pas de sport, le filet de but peut communiquer l'accomplissement d'une tâche sous la forme d'un but ou d'un score métaphorique.

Keywords: cage, filet, sport

Codepoints: 1F945

Introduced: June, 2016 in Unicode version 9.0.0 (Emoji version 3.0 )