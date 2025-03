Dì formaggio, è ora di fare una foto! La fotocamera con l'emoji Flash raffigura una tradizionale fotocamera nera con la luce di registrazione accesa e il flash che si spegne, mostrando che è in uno stato di azione. Lo stile della fotocamera varia in base alla tastiera emoji. Usa questa emoji quando parli di argomenti legati alla fotografia. Viene anche utilizzato dagli sviluppatori come icona per un'immagine o un'opzione per caricare immagini su una piattaforma specifica. Esempio: "Invierò il 📸 non appena torno a casa".

Keywords: fotocamera con flash, fotografare, macchina fotografica con flash, ricordi, scattare foto

Codepoints: 1F4F8

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )