Hai tutto sotto controllo? Le manopole di controllo potrebbero essere in grado di aiutare. Le manopole di controllo emoji mostrano una base quadrata con 4 manopole di controllo circolari. Il colore delle manopole di controllo emoji varia a seconda della tastiera emoji. L'emoji delle manopole di controllo è spesso associata ai controlli che si trovano in uno studio televisivo, musicale o radiofonico. Queste manopole possono controllare i livelli sonori, l'illuminazione o altre esigenze tecniche. Usa questa emoji quando ti riferisci a qualcosa di tecnico in uno studio o per parlare di una persona che controlla. Esempio: abbiamo bisogno di un regista per la tavola armonica. 🎛

Keywords: manopole, manopole del volume, manopole di controllo, regolazione volume

Codepoints: 1F39B FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )