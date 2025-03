Il passaporto è una forma di identificazione che elenca il paese di cui sei cittadino. Il controllo dei passaporti è una professione vitale, in cui bisogna rimanere vigili per impedire ai criminali ricercati che tentano di scappare o ai trafficanti di droga di portare sostanze illegali nel tuo amato paese. Gli agenti del controllo passaporti ispezionano i passaporti per assicurarsi che nessuno attraversi un confine che non dovrebbe. Questa emoji può essere inviata ai tuoi amici per ricordare loro di portare con sé i passaporti quando viaggiano all'estero, soprattutto se vogliono salire a bordo dell'aereo!

Keywords: controllo, dogana, passaporti, simbolo del controllo passaporti

Codepoints: 1F6C2

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )