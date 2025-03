Non ti sento, puoi alzare un po' il volume? L'emoji del volume medio dell'altoparlante mostra un altoparlante grigio con un'apertura rotonda e 1 anello che rappresenta il suono davanti all'altoparlante. L'emoji del volume medio dell'altoparlante è spesso associato a suoni, musica, radio, televisione o qualsiasi sistema audio. Usa questa emoji quando hai bisogno del volume a un livello che non sia troppo alto e non troppo basso. Esempio: Steven, per favore abbassa un po' la TV 🔉, è troppo alta.

Keywords: altoparlante a volume intermedio, volume intermedio, volume medio

Codepoints: 1F509

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )