No puedo oírte, ¿puedes subir un poco el volumen? El emoji de altavoz de volumen medio muestra un altavoz gris con una abertura redonda y 1 anillo que representa el sonido frente al altavoz. El emoji de altavoz de volumen medio a menudo se asocia con sonido, música, radio, televisión o cualquier sistema de audio. Use este emoji cuando necesite el volumen a un nivel que no sea demasiado alto ni demasiado bajo. Ejemplo: Steven, baja un poco el volumen de la televisión 🔉, está demasiado alto.

Keywords: altavoz a volumen medio, altavoz con volumen medio, medio, volumen medio

Codepoints: 1F509

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )