Hindi kita marinig, pwede bang lakasan mo ng kaunti ang volume. Ang speaker medium volume emoji ay nagpapakita ng isang gray na speaker na may bilog na pagbubukas at 1 ring na kumakatawan sa tunog sa harap ng speaker. Ang speaker medium volume emoji ay kadalasang nauugnay sa tunog, musika, radyo, telebisyon, o anumang audio system. Gamitin ang emoji na ito kapag kailangan mo ang volume sa antas na hindi masyadong malakas at hindi masyadong mahina. Halimbawa: Steven, pakibuksan ang TV 🔉baba ng kaunti, masyadong malakas.

Keywords: naka-medium, naka-on ang speaker, speaker, speaker na katamtaman ang sound, volume

Codepoints: 1F509

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )