Shhh! Lo senti? L'emoji dell'altoparlante disattivato rivela un altoparlante silenzioso che non emette alcun suono. Sebbene sia abbastanza simile agli altri emoji dell'altoparlante a vari volumi, l'altoparlante disattivato ha una caratteristica barra rossa che lo attraversa. Potrebbe essere inviato in una chat video per dire a qualcuno che è muto... o potrebbe essere una direttiva per essere silenzioso e furtivo.

Copia

Keywords: altoparlante barrato, altoparlante disattivato, silenzio, suono disattivato

Codepoints: 1F507

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )