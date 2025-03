Una berlina rossa (o grigia) è un'auto per pendolari di base. Non c'è niente di speciale qui, ma puoi usare questa emoji per mostrare che stai arrivando o che vuoi una macchina nuova. Puoi combinarlo con altri emoji per mostrare chi c'è in macchina o dove stai andando. Andiamo sulla strada aperta!

Copia

Keywords: auto, automobile, macchina, veicolo

Codepoints: 1F697

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )