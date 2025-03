Uh oh, se ci sono luci lampeggianti rosse e blu nello specchietto retrovisore, devi accostare. L'emoji dell'auto della polizia in arrivo mostra la parte anteriore di un'auto della polizia con luci rosse e blu, un parabrezza e due fari. Lo stile dell'emoji varia a seconda della tastiera emoji. Questa emoji viene spesso utilizzata quando si fa riferimento a forze dell'ordine, agenti di polizia, violazioni del codice stradale, criminalità o emergenza. Usa questa emoji se vuoi parlare della polizia o se devi intervenire e sorvegliare i tuoi messaggi. Esempio: Jen è stata fermata per eccesso di velocità. 🚔

Keywords: auto, macchina, macchina della polizia in arrivo, polizia, veicolo

Codepoints: 1F694

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )