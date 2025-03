L'emoji della luce dell'auto della polizia è una luce rossa che si vedrebbe sopra un'auto della polizia, accompagnata dalle sirene. In una situazione di testo, l'emoji viene solitamente utilizzato come simbolo per un'emergenza. Se in qualche modo avessi il tuo telefono, potresti anche usarlo per dire a qualcuno che sei stato arrestato. Non è sicuramente un'emoji calma, questo è certo.

Keywords: lampeggiante, sirena della polizia

Codepoints: 1F6A8

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )